Brandweer komt naar Veen om papegaai te redden

VEEN • De brandweer moest dinsdagmiddag uitrukken voor een papegaai die in een boom zat en daar niet meer uit kwam.

De vogel zat hoog in een boom aan de Witboomstraat in Veen en kwam niet meer naar beneden.

De papegaai was samen met een tweede papegaai ontsnapt. De eigenaar had de eerste papegaai al snel gevonden en kunnen vangen. De tweede weigerde zich echter te laten vangen.



Hoogwerker uit Waalwijk

De brandweer is met een hoogwerker uit Waalwijk naar Veen gekomen om samen met de eigenaar het beestje uit de boom te halen, zodat deze weer herenigd kon worden met de andere vogel.



foto: Jurgen Versteeg