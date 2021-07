Bestuurder zonder rijbewijs gepakt op A27 bij Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • De politie heeft zondag op de A27 bij Nieuwendijk een bestuurder aangehouden die met hoge snelheid slingerend over de rijksweg reed.

Bij controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs en vermoedelijk was hij onder invloed van THC, de belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet.

Ook bleek hij in een zogenaamd 'spookvoertuig' te rijden.

De bestuurder is aangehouden voor een bloedproef en de auto is in beslag genomen.