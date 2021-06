Tientallen vaten drugsafval gevonden in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Nadat vrijdagochtend in een natuurgebied in Oisterwijk al acht 25liter-vaten waren aangetroffen, werd in de middag een soortgelijke vondst gedaan in Nieuwendijk.

Dit maal ging het om maar liefst veertig vaten met afval dat vermoedelijk uit een synthetisch drugslab afkomstig was.

Eén daarvan lekte vloeistof in de sloot. Mede daardoor moest er een gespecialiseerd milieubedrijf aan te pas moest komen om alles veilig op te ruimen.

De vaten lagen aan de Kruissteeg in Nieuwendijk en werden rond 16:00 uur aangetroffen.