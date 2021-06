Hennepkwekerij gevonden in Hank na melding netbeheerder

HANK • De politie heeft dinsdag in een schuur bij een huis aan de Buitendijk in Hank een hennepkwekerij aangetroffen.

In de kwekerij vonden agenten 76 hennepplanten. De bewoners van het perceel worden verhoord.

De politie was de kwekerij op het spoor gekomen na een melding van de netbeheerder. Die had 'onverklaarbaar energieverbruik' in de wijk geconstateerd.