Auto gaat in vlammen op op Veense kruising

VEEN • Een sloopauto is zondagavond in vlammen opgegaan op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen.

Dit gebeurde rond 23:00 uur. Een grote groep mensen stond rondom de auto naar het vuur te kijken.

De brandweer van Wijk en Aalburg kwam ter plaatse om het vuur te doven.



foto: Jurgen Versteeg