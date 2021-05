Traumahelikopter in actie voor bevalling bij PT-Creations in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Een blijde gebeurtenis bij PT-Creations in Wijk en Aalburg. Een jongedame, die bij PT-Creations op het terrein woont, is op Hemelvaartsdag bevallen.

D de bevalling verliep echter niet vlekkeloos en de hulpdiensten moesten met onder andere een traumahelikopter ter plaatse komen, meldt de directie van het bedrijf.

Zojuist bevallen

De hulpdiensten werden in de middag van Hemelvaartsdag opgeroepen om naar de Wijksestraat te gaan in Wijk en Aalburg. Aldaar troffen de hulpdiensten een jongedame aan die zojuist was bevallen van een kind.

De jongedame wist niet dat ze in verwachting was.

Doordat de bevalling niet zo goed verliep, zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse gekomen. Er kwamen meerdere ambulances, politievoertuigen en een traumahelikopter.

De directie van het bedrijf weet te melden dat het relatief goed gaat met moeder en kind.