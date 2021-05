Bestuurder vlucht te voet naar Werkendams park en moet rijbewijs inleveren

WERKENDAM • Een man moest vrijdagnacht na een achtervolging door Werkendam zijn rijbewijs inleveren.

De man reed in zijn auto, toen agenten achter hem reden.

Hij bracht zijn voertuig vervolgens tot stilstand en ging er als een haas vandoor.

Liggend in het gras

"Uiteindelijk na een achtervolging te voet en een zoektocht in het park, de man liggend in her gras, hopend op niet gevonden te worden, toch aangetroffen", laat de politie weten.

Uit onderzoek bleek dat de man mogelijk onder invloed was van alcohol of drugs. Op het bureau weigerde hij alle medewerking.

Er zal dossier opgemaakt worden en de strafeis zal worden bepaald door de verkeersofficier, aldus de politie.