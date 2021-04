Werkendammer onder invloed van drugs op de vlucht voor politie

WERKENDAM/RAAMSDONKSVEER • De politie heeft woensdag een 23-jarige man uit Werkendam aangehouden.

Hij had een stopteken van de politie genegeerd en was er met hoge snelheid vandoor gegaan. De man bleek onder invloed van drugs te zijn.

Politiemensen gaven woensdag 12:00 uur op de A59 ter hoogte van Waalwijk een stopteken aan een auto.

De agenten geven aan dat het voertuig moet volgen richting het industrieterrein in Waspik. De auto volgt korte tijd, maar rijdt vervolgens met hoge snelheid weg in de richting van knooppunt Hooipolder.

Achtervolging

De politie start een achtervolging en moet flink gas geven om dichterbij het gevluchte voertuig te komen. De roekeloze automobilist vertoont levensgevaarlijk gedrag op de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer.

Hij negeert daar de doorgetrokken streep en haalt met hoge snelheid meerdere voertuigen in.

Uit de bocht

Bij de rotonde op de kruising Eendrachtsweg – Kloosterweg vliegt het voertuig uit de bocht en komt de auto tot stilstand op de rotonde. De agenten stappen direct hun politiewagen uit en houden de man aan.

De 23-jarige Werkendammer is overgebracht naar het cellencomplex.

Drugs

Uit onderzoek blijkt dat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. De drugs die hij in zijn bezit had, zijn in beslag genomen en worden vernietigt. De politie heeft de zaak in onderzoek.