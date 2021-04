Motorrijder naar het ziekenhuis na botsing in Almkerk

ALMKERK • Een motorrijder is woensdagmiddag op de Brugdam in Almkerk in botsing gekomen met een auto.

De motorrijder kwam na de aanrijding ten val en raakte gewond.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de motor weg te takelen.