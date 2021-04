Ongeluk met vrachtwagen bij Werkendam zorgt voor lange file op A27

GORINCHEM • Op de A27 ter hoogte van Werkendam (richting Gorinchem) is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is tussen 10:30 en 11:00 uur een kilometerslange file ontstaan.

Het verkeer wordt omgeleid over de A59, A16 en A15, meldt Rijkswaterstaat.

? | Op de #A27 richting Gorinchem is het aansluiten in de file voor Werkendam door een ongeval met een vrachtwagen. Daarom leiden we je om over de A59, A16 en A15 ?? pic.twitter.com/iPO1wAe7Rt