Oldtimer rijdt in Almkerk tegen bestelwagentje

ALMKERK • Een man is dinsdagmiddag in Almkerk met zijn MG-oldtimer tegen een bestelwagentje gebotst.

De bestuurder van de MG oldtimer uit 1957 was een oudere man. Door onbekende reden is hij tegen de langs de weg geparkeerde bestelwagen aangereden.

De man is hierbij gewond geraakt en is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De oldtimer is door een bergingsbedrijf weggesleept.