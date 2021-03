Politie onderzoekt ‘beschietingen’ in Hank en Nieuwendijk

HANK/NIEUWENDIJK • De politie is op zoek naar de daders, die donderdagavond in Hank en Nieuwendijk een aantal vernielingen hebben aangericht.

Twee panden, een fietsenwinkel aan de Kerkstraat in Hank en een eetcafé aan de Rijksweg in Nieuwendijk, waren donderdagavond het doelwit.

Luchtdrukwapen

Vermoedelijk zijn de vernielingen aangericht met een luchtdrukwapen. Er zijn geen aanwijzingen dat er met een vuurwapen geschoten is.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

De politie ontving donderdag tussen 20:30 uur en 20:45 uur twee meldingen van een schietincident. Toen de agenten naar de locaties in Nieuwendijk en Hank reden, bleek dat er een ruiten bij zowel de fietsenwinkel als bij het eetcafé waren vernield.

Hiernaast is minimaal één bushokje gesneuveld door vermoedelijk dezelfde dader. Niemand raakte gewond.

Aangifte

Beide eigenaren deden aangifte bij de politie.

De politie sprak met meerdere getuigen. Zij spreken over een blanke man van rond de 30 á 40 jaar oud. Hij was in het donker gekleed en reed in een donkerkleurige auto die een ronkend geluid maakte. Hiernaast bekijkt de politie meerdere camerabeelden.