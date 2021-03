Auto rijdt bij Nieuwendijk tegen viaduct

NIEUWENDIJK • Een automobilist is dinsdagmorgen rond 10:20 uur op de Doornseweg in Nieuwendijk met zijn wagen tegen het viaduct over de A27 gereden.

De bestuurder van de Audi was bezig de navigatie in te stellen en is door onbekende reden tegen de paal gereden van het viaduct. Volgens een ooggetuige was de auto daarbij zelfs bijna gekanteld.

De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto is er wel slecht aan toe en vermoedelijk total loss.

De weg is ten tijde van het ongeval deels afgesloten geweest.