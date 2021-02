Auto belandt door gladheid in sloot in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Een personenauto is maandagmiddag in Wijk en Aalburg door gladheid in de sloot geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 14:50 uur.

Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren door de gladheid en zo de sloot in gegleden. De jongeman kon zelf uit het voertuig komen. Hij was onderkoeld door het natte pak dat hij had opgelopen. Hij is nagekeken door de ambulancedienst.



Het overige verkeer ondervond weinig hinder van het ongeval.