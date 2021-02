Vrachtwagen schaart door gladheid op Merwedebrug, A27 afgesloten

GORINCHEM/REGIO • Op de Merwedebrug is als gevolg van de enorme gladheid zaterdagavond een vrachtwagen geschaard.

De chauffeur is uit het voertuig, meldt de brandweer Zuid-Holland Zuid.

Vanwege de bergingswerkzaamheden is de A27 in de richting van Breda voorlopig volledig afgesloten.

#A27 #Gorinchem op de Merwedebrug - rijbaan richting Breda is een vrachtwagen geschaard. Chauffeur is uit het voertuig. Brandweer is ter plaatse voor veiligstellen vrachtwagen. ??Houd rekening met enorme gladheid! ??