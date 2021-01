Koeien ongedeerd bij brand in stal Babyloniënbroek

BABYLONIËNBROEK • Bij een brand in een mestput onder een koeienstal aan de Broeksestraat in Babyloniënbroek konden de koeien zaterdagmiddag op tijd in veiligheid worden gebracht.

De brand werd omstreeks 14:45 uur gemeld. Er werd meteen opgeschaald naar middelbrand en er gingen vijf blusvoertuigen ter plaatse.

De brand woedde in een mestput onder de stal en was snel onder controle.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend. Mogelijk zijn werkzaamheden aan de stal of gasvorming in de gierkelder de oorzaak.