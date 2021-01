Rookmelders redden bewoners bij woningbrand in Hank

HANK • Het belang van rookmelders werd maandagmorgen vroeg nog eens onderstreept bij een woningbrand aan de Kalversteeg in Hank.

Het brandweerkorps van Hank moest tegen 5:30 uur uitrukken voor een brand in een bijgebouw.

Een brand in een container die naast het huis stond was binnen gedrongen in de woning en garage.

In veiligheid brengen

Doordat de rookmelders in huis afgingen, werden de bewoners in hun slaap gewekt en konden zo zichzelf en hun huisdieren in veiligheid brengen, de brandweer alarmeren en bluswerkzaamheden verrichten, waardoor erger is voorkomen.

“Goed om nog eens stil te staan bij het plaatsen van rookmelders”, aldus de brandweer. “Doordat de bewoners deze hebben opgehangen is veel erger voorkomen. En zoals bij dit incident is te zien: een brand hoeft zich niet eens in huis te ontwikkelen, maar kan ook van buiten naar binnen dringen.”