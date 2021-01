Toch weer auto in brand op Veense kruising

VEEN • Opnieuw is zaterdagavond rond 22:30 uur een sloopauto in brand gestoken op de kruising van de Van der Loostraat en de Witboomstraat in Veen.

De brandweer kwam ter plaatse om de sloopauto te blussen.

Ook deze keer stonden er weer veel mensen rondom de brand. De brandweer heeft rustig zijn werk kunnen doen.

Er werd deze keer weinig vuurwerk afgestoken, in tegenstelling tot de jaarwisseling en de autobranden in december.