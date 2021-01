Diverse woninginbraken in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • In de nacht van dinsdag op woensdag is in Wijk en Aalburg in diverse woningen ingebroken.

De werkwijze van de inbrekers was in alle gevallen hetzelfde: er werd een gaatje geboord in het kozijn onder het slot van deur of raam. Overal zat de sleutel aan de binnenkant van het slot.

De politie houdt zich aanbevolen voor tips via 0900-8844 en waarschuwt: 'Sluit deuren en ramen en haal de sleutel van het slot'.