Aangehouden tweetal had tóch reden om in Veen te zijn

VEEN • Een 19-jarige man uit Andel en een 28-jarige man uit Wijk en Aalburg zijn maandagavond ten onrechte aangehouden in Veen.

Uit onderzoek aan het bureau is gebleken dat beide aangehouden mannen in Veen toch een reden hadden om in het gebied te zijn, aldus de politie,

Ze zijn direct in vrijheid gesteld.

De twee mannen werden maandagavond in eerste instantie aangehouden, omdat ze de noodverordening die van kracht is in het dorp hadden overtreden.