Brandweer rukt vier keer uit voor meerdere autobranden in Veen, honderden mensen op de been

• Afgelopen nacht was het weer raak in Veen, meerdere auto's werden in brand gestoken.

VEEN • In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 december zijn in Veen meerdere auto’s in brand gestoken. De brandweer van Wijk en Aalburg moest in totaal vier keer uitrukken.



Rond 21:45 uur vatte de eerste auto vlam. Dit herhaalde zich om 23:30 en 00:40. Tijd om de uitgebrande auto’s weg te halen was er nauwelijks. Om 01:40 uur werden de twee wrakken die uiteindelijk nog op de kruising stonden opnieuw aangestoken, waardoor de brandweer wederom op kon komen draven. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

Traditie

Het ‘stoken’ is al jarenlang een traditie in het Brabantse dorp. Elk jaar weer worden er tientallen wrakken in brand gestoken in de decembermaand, tot groot ongenoegen van de gemeente, politie en de veiligheidsregio.

Brandhaard

De autobranden trekken altijd veel bekijks. Ook vannacht kwamen honderden mensen naar de kruising Witboomstraat - Van der Loostraat. De gemeente Altena is momenteel één van de grootste coronabrandhaarden in Nederland.