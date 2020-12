Auto belandt in sloot bij eenzijdig ongeval in Woudrichem

WOUDRICHEM • Bij een eenzijdig ongeval is maandagmiddag een auto in de sloot terechtgekomen. Het voorval gebeurde rond 13:00 op de Almkerkseweg in Woudrichem.



De bestuurder verloor door nog onbekende reden de macht over het stuur. Vervolgens kwam de auto via de berm in de sloot terecht. De man kon zelf uit de auto komen. Omstanders stopten om hulp te verlenen, maar dat bleek niet nodig.



Een ambulance kwam nog ter plaatse om de bestuurder te controleren, maar een ritje naar het ziekenhuis bleef hem bespaard. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld en meegenomen.