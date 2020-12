Politieachtervolging vanaf Amsterdam eindigt in Bavel, bestuurder bots bij Hank op andere auto

HANK • Een achtervolging die zaterdagavond begon in Amsterdam-Oost en doorging tot op de A27, is geëindigd in Bavel. Onderweg kwam de 22-jarige bestuurder ter hoogte van Hank nog in botsing met een auto voor hem.

De achtervolging begon in Amsterdam, waar de bestuurder zonder licht reed. Na een stopteken te hebben gekregen van de politie trapte de man het gaspedaal diep in en ging ervandoor.

Bij de achtervolging werden snelheden gehaald van 200 km/h. Ter hoogte van Hank reed de bestuurder tegen de achterkant van een voor hem rijdende auto aan. Bij de botsing raakte de achterbumper van de betreffende auto beschadigd. De bestuurder van die auto, een 23-jarige vrouw uit Lelystad, wist de wagen nog veilig op de vluchtstrook te krijgen. Ze heeft aangifte gedaan van verlaten plaats ongeval. Een Belgische automobiliste heeft daarnaast melding gemaakt van schade door een brokstuk dat tegen haar auto kwam.

Politievoertuigen van de Landelijke Eenheid wisten de achtervolgde auto, met Frans kenteken, ter hoogte van knooppunt St. Annabosch bij Bavel in te sluiten. Daarop werden de bestuurder en een 27-jarige bijrijdster rond 21.35 aangehouden. Inmiddels is de vrouw, een Française, na voorgeleiding weer vrijgelaten.