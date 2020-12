Meer dan 200 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in woning in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • In een woning aan de Zandsteeg in Nieuwendijk heeft de politie vrijdagavond maar liefst 202 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. In verband hiermee zijn twee mannen (26 en 28 jaar), die in de woning verbleven, aangehouden.

De politie kwam het adres op het spoor na een tip die binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). De politie van het team Dongemond investeerde de afgelopen twee weken -na het aantreffen van een drugslab aan de Zandsteeg- in het verhogen van de meldingsbereidheid van de inwoners van Nieuwendijk.

Zolder en woonkamer

De melding die recent bij de politie binnenkwam bleek na onderzoek serieus, waarop besloten werd vrijdag tot actie over te gaan. In de woning werd op zolder en in de woonkamer een grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen.

De twee mannen die in het pand verbleven zijn aangehouden. De gemeente Altena is van de vondst op de hoogte gesteld en gaat bestuurlijk optreden.

Tips

Tips over illegaal of zelfgemaakt vuurwerk kunnen bij de politie worden gemeld via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.