Auto raakt in de sloot langs Neer-Andelseweg

ANDEL • Een bestuurder van een Volkswagen Up is maandagavond in Andel door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 23:00 uur. De jongeman is van de weg geraakt, heeft een boom geraakt en is in de sloot terecht gekomen.

Door het lage water in de sloot stond de auto niet in het water.

Omstanders hebben zich om de bestuurder ontfermd totdat de ambulance ter plaatse kwam. Dit duurde ongeveer 20 minuten.

De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto opgehaald. De weg was vanwege het ongeval afgesloten.