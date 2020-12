Rijswijk beleeft onrustige vrijdagavond met vuurwerk en brand

RIJSWIJK • In Rijswijk was het vrijdagavond erg onrustig.

Er werd veel zwaar vuurwerk afgestoken en er werd tot tweemaal toe brand gesticht op de kruising aan de Rijswijksesteeg.

De eerste melding van een brand kwam vrijdag binnen omstreeks 20:10 uur. Resten van wat siervuurwerk waren midden op de kruising gegooid en in brand gestoken.

Vervolgens vloog ook het zware vuurwerk de mensen om de oren en werden zogenaamde ‘shells’ op de kruising gegooid. Toen de brandweer en politie kwamen ging iedereen er als een haas vandoor.

Aan het einde van de avond was het weer raak. Een stapel met autobanden en wat pallets stonden op dezelfde plaats in brand. Anders dan eerder die avond was het er verder erg rustig.

De brandweer heeft het vuur weer geblust en de gemeente heeft het afval opgeruimd.