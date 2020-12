Eerste autobrand in Veen in aanloop naar jaarwisseling

VEEN • Op de ‘beruchte’ kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen is zaterdagavond een auto volledig uitgebrand. Het was de eerste autobrand in de aanloop naar de jaarwisseling. Eerder werden al wel autobanden in brand gestoken.

Rond de jaarwisseling is er al jarenlang sprake van dergelijke branden in Veen.



• De auto brandde volledig uit. - Foto: Jurgen Versteeg