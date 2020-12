Brand bij woning aan Burgemeester Scholtenlaan in Andel

ANDEL • De brandweer heeft donderdag rond het middaguur een brand geblust bij een woning aan de Burgemeester Scholtenlaan in Andel.

De brand woedde naast het huis, in wat houtwerk dat om de woning was getimmerd. Vermoedelijk is het vuur begonnen in een container die naast de woning stond.

Een ambulance kwam ter plaatse om twee personen te controleren. Deze hadden rook ingeademd tijdens een bluspoging met een tuinslang.

Een kooi met vogels kon door brandweerlieden in veiligheid worden gebracht.

foto: Jurgen Versteeg

Bij de brand kwam in het begin best veel rook vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft zo erger weten te voorkomen.

Ondanks het snelle optreden van de brandweer, is door de brand wel de nodige water- en rookschade ontstaan aan de woning en de schuur.