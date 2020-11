Drie jongens aangehouden voor ernstige dierenmishandeling

REGIO • De politie heeft drie jongens aangehouden voor een ernstige vorm van dierenmishandeling.

Het gaat om twee jongens van 15 jaar en één van 16 jaar oud. Het is niet bekend gemaakt wat hun woonplaats is, maar de politie liet eerder al weten dat de verdachten vermoedelijk uit Altena komen.

Meerdere tips

Door meerdere tips is de politie drie jongens op het spoor gekomen. Hun daden waren te volgen op internet. Op één van de video’s is te zien hoe de jongeren een egel in een put schoppen. Andere beelden tonen hoe een kat aan zijn staart de sloot in geslingerd wordt.

Volgens de politie zouden de beelden in Altena gemaakt zijn.

Vrijdagochtend is de zaak direct opgepakt door enkele agenten en rechercheurs. In de loop van vrijdag werden de identiteiten van de drie jongens op de filmpjes achterhaald. Dat lukte mede door de vele tips die daarover binnen kwamen. Na overleg met de officier van justitie werd besloten deze drie jongens zaterdag te ontbieden aan het bureau en daar aan te houden.

Het drietal zal uitgebreid verhoord worden.

Heftige reacties

De video’s en de berichten over de dierenmishandeling leidde tot heftige reacties op social media, weet de politie.

“Veel mensen hebben zich gestoord aan de filmbeelden. Veel van hen hebben ons informatie gegeven en ons geholpen met de opsporing. Dat is fijn en daar zijn we dankbaar voor. Jammer genoeg zijn er ook mensje die het nodig vinden om onder de beelden ongenuanceerd hun mening te geven en een enkele heeft daar een bedreiging bij gezet. Voor deze laatst groep hebben we een boodschap: Als we achterhalen wie je bent kun jij ons ook verwachten.”

Net zo dom en strafbaar

Het is heel duidelijk geregeld in Nederland, vervolgt de politie. “Opsporen en aanhouden doet de politie. Beslissen over vervolging en daadwerkelijk vervolgen doet een officier van justitie. Een straf opleggen doet in sommige gevallen ook een officier van justitie, maar in de meeste gevallen een rechter. Eigen rechter spelen of daarmee dreigen is dus net zo dom en strafbaar als de jongens.”