Politie onderzoekt video’s van dierenmishandeling in Altena

ALTENA • De politie is een onderzoek gestart naar zeker drie online video’s, waarop te zien is hoe jongeren dieren ernstig mishandelen.

Op één van de video’s is te zien hoe de jongeren een egel in een put schoppen. Andere beelden tonen hoe een kat aan zijn staart de sloot in geslingerd wordt.

Altena

De beelden zouden gemaakt zijn in Altena, laat de politie desgevraagd weten. Ook zijn de verdachten vermoedelijk inwoners van de gemeente.

De zaak heeft hoge prioriteit bij de politie, die niet uitsluit dat er meer video’s gemaakt zijn.

De filmpjes verschenen op Facebook, maar zijn inmiddels weer verwijderd.

Mensen die meer weten over deze zaak worden verzocht om contact op te nemen met de politie.

Niet voor eigen rechter

Het is in ieder geval niet de bedoeling dat mensen voor eigen rechter gaan spelen, benadrukt de politie. Via social media zijn mensen namelijk opgeroepen om de verdachten op te sporen.

“Doe dat niet. Heb je informatie, geef het dan door aan ons”, aldus de politie.

Dat kan via telefoonnummer: 0900-8844. Het zaaknummer is 2020312590.