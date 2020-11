Werkendammer (46) aangehouden na vondst zwaar vuurwerk en harddrugs

WERKENDAM • Een 46-jarige man uit Werkendam is zondagochtend aangehouden na de vondst van harddrugs en zwaar vuurwerk in zijn woning.

De politie kwam de man op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem.

In de woning van de Werkendammer werden ruim 200 nitraten, meer dan 100 cobra's en diverse soorten harddrugs aangetroffen. Zowel het gevaarlijke vuurwerk als de drugs zullen worden vernietigd.

De verdachte zit in hechtenis, de politie doet nader onderzoek.

Tips over het in huis hebben van illegaal vuurwerk kunnen aan de politie worden doorgegeven via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).