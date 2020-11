Werkendamse brandweer blust brand in machinekamer schip

WERKENDAM • De brandweer moest vrijdagmiddag in actie komen voor een brand in de machinekamer van een schip aan de Sleeuwijksedijk in Werkendam.

De brand brak vrijdag rond 15:50 uur uit. Het schip lag op het droge in verband met werkzaamheden.

De brand woedde in de machinekamer. Hoe de brand daar kon ontstaan is onbekend. Ook is het onduidelijk of de monteurs daar aan het werk waren. Iedereen kon het schip op tijd verlaten.

De brandweer van Werkendam spoedde ter plaatse en wisten de brand te blussen.