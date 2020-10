Auto in de sloot langs Groeneweg

WIJK EN AALBURG/VEEN • De hulpdiensten moesten zaterdagmiddag rond 17:30 uur in actie komen voor een auto die langs de Groeneweg tussen Wijk en Aalburg en Veen in de sloot was beland.

De bestuurster kon het voertuig met hulp van voorbijgangers snel verlaten. De vrouw is met de ambulancedienst meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. De weg was korte tijd afgesloten.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.

De brandweer van Wijk en Aalburg kwam ter plaatse. Op dat moment kwam het oppervlaktereddingsteam van brandweer Genderen ook ter plaatse. Wat later arriveerden ook de ambulancedienst en de politie.