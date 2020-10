Brommer in beslag genomen na achtervolging in Almkerk

ALMKERK • De politie heeft zondagmiddag na een achtervolging door Almkerk een brommer in beslag genomen.

De bestuurder van het voertuig bleek minderjarig te zijn en niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Even daarvoor had hij een stopteken van de politie genegeerd en was er vandoor gegaan.

Op de Emmikhovenseweg kwam hij ten val en ging er te voet vandoor. Na een korte achtervolging te voet kon de bestuurder worden aangehouden.