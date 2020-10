Politie zoekt, maar vindt geen hennepkwekerij in Hank

HANK • De zoektocht van de politie naar een mogelijke hennepkwekerij aan de Buitendijk in Hank heeft uiteindelijk niets opgeleverd.

De politie deed twaalf adressen aan, zowel woningen als bedrijven, maar vond niets.

Via Meld Misdaad Anoniem was een melding over een mogelijke hennepkwekerij binnengekomen. Ook het stroomverbruik leek op de aanwezigheid van een kwekerij te wijzen, aldus de politie.