Werkendammer (21) raakt rijbewijs kwijt

WERKENDAM • De politie heeft zaterdagnacht het rijbewijs van een 21-jarige Werkendammer ingenomen.

Hij reed 55 kilometer per uur te hard bij wegwerkzaamheden bij knooppunt Princeville, waar maximaal 70 kilometer per uur is toegestaan.

Ook een 24-jarige vrouw uit Breda moest haar rijbewijs inleveren. Zij reed 50 kilometer per uur te hard.