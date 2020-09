Bewoonster overleden bij keukenbrandje in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De overleden persoon die woensdagmiddag door brandweerlieden is aangetroffen in een huis aan de Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg is de bewoonster van de woning.

De vrouw is een natuurlijke dood gestorven.

Dat laat een woordvoerster van de politie donderdag desgevraagd weten.

Samenloop

Ze spreekt van een 'rare samenloop van omstandigheden'.

"De bewoonster van de betreffende woning is overleden, terwijl zij een pannetje op het vuur had staan. Dat brandde aan en daardoor was er rookontwikkeling in de woning, maar geen brand."

De brandweer is ter plekke geweest om de woning te ventileren.