Brandweer vindt overleden persoon bij keukenbrandje in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Brandweerlieden hebben woensdagmiddag toen ze uitgerukt waren voor een brand in een woning aan de Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg binnen in het huis een overleden persoon aangetroffen.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Pannetje op het vuur

Het leek woensdagmiddag in eerste instantie te gaan om een kleine keukenbrand door een pannetje op het vuur, maar toen de brandweer het slachtoffer vond werd er meteen opgeschaald en onderzoek ingesteld.

Van alle hulpverleners die in de woning zijn geweest zijn foto's van de onderkant van hun schoenen genomen.



De politie heeft daarnaast een buurtonderzoek gehouden om te kijken of omwonenden iets hadden gezien. Het team brandonderzoek van de brandweer kwam eveneens ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. De technische recherche zal het uitgebreide onderzoek voor haar rekening nemen.

De huisarts die naar de Grote Kerkstraat was gekomen wilde geen verklaring van een natuurlijke dood afgeven.