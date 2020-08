Stapels griendhout in lichterlaaie in Woudrichem en Waardhuizen

WOUDRICHEM/WAARDHUIZEN • De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor stapels griendhout, die in Woudrichem en Waardhuizen in vuur en vlam stonden.

Rond 23:00 uur werd vrijdag een brand gemeld aan De Roef in Woudrichem. Het bleek te gaan om een enorme stapel griendhout, die in lichterlaaie stond.

Het vuur was van grote afstand al te zien. Daarop werd er opgeschaald en kwam ook de brandweer van Sleeuwijk ter plaatse.

Waardhuizen

Even later, omstreeks 23:50 uur, werd ook een brand gemeld aan de Hoge Oldersdijk in Waardhuizen. Ook daar was het vuur van grote afstand te zien. Ook hier bleek het te gaan om een stapel met griendhout.

De brandweer had enkele uren nodig om het vuur te doven.

Vorige weekend was het ook al raak. Toen stond er een stapel hout in brand aan de Woudrichemseweg in Almkerk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.