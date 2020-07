Nieuwendijkse veroorzaakt ongeval op A27

RAAMSDONKSVEER/NIEUWENDIJK • Een 50-jarige vrouw uit Nieuwendijk heeft maandagmorgen een ongeval veroorzaakt op de A27 bij Raamsdonksveer.

Haar rijbevoegdheid was al ingetrokken vanwege rijden onder invloed in april dit jaar.

Ze botste maandag rond 5:35 uur met haar auto op de wagen voor haar, die bestuurd werd door een 35-jarige Tilburger. Beide auto's raakten in een spin en botsten tegen de vangrail.

