Boetes en waarschuwingen bij controles in Biesbosch

BIESBOSCH • Bij een grote controle in de Biesbosch zijn zaterdag zeven processen-verbaal uitgedeeld.

Dat gebeurde voor te snel varen, voor het overschrijden van de maximale snelheid in de Noordwaard, voor het parkeren van een voertuig waar dit niet is toegestaan en voor het vissen met meer dan het toegestane aantal vishengels.

Ook werd meer dan tien keer gewaarschuwd voor zaken zoals het niet kunnen tonen van een vispas, illegaal kamperen, het niet hebben van een reddingsvest en brandblusser aan boord van een boot, het betreden van afgesloten gebieden en voor gevaarlijk vaargedrag.

Klein hennepveld

Daarnaast is door de politie en Staatsbosbeheer een klein hennepveld van twintig planten verwijderd.

Ook werd een dode ree aangetroffen, die samen met de valwildschutter van de wildbeheereenheid is weggehaald uit de sloot.

De ree is in het kader van het project 'Dood doet leven' op een andere plek in de Biesbosch terug gegeven aan de natuur.

Uiteindelijk werden tijdens de handhavingsdag tientallen controles uitgevoerd.

Aan de actie namen het Parkschap NP de Biesbosch, Staatsbosbeheer, de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, Sportvisserij ZWN, het SSIB, de gemeenten Dordrecht, Altena en Drimmelen en de nationale politie deel.

Speciaal voor deze actie heeft ook de douane meegedaan en meerdere controles uitgevoerd op de recreatievaart.

Bewustwording

"Deze actie moet dan ook bijdragen aan meer bewustwording hoe de bezoeker op een veilige en wenselijke manier het gebied kan bezoeken en kunnen genieten van de karakteristieke natuur in de Biesbosch", laat Staatsbosbeheer weten.

"In het gebied worden door de handhavers zeer regelmatig vernielingen, vandalisme, diefstal en ongewenst gedrag geconstateerd. Het gebied en andere mensen hebben hier echt last van. Daarom worden dit soort acties gehouden. Want uiteindelijk is de Biesbosch toch het unieke decor, waar we van moeten kunnen blijven genieten."