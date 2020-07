Gestolen bestelauto brandt uit in Almkerk

ALMKERK • De politie is een onderzoek gestart naar een uitgebrande auto, die vrijdagnacht werd aangetroffen op de Lage Oldersdijk in Almkerk.

Het gaat om een gestolen bestelauto. De politie is op zoek naar getuigen.

Agenten gingen rond 00:25 uur ter plaatse na een melding en troffen daar de uitgebrande bestelauto aan.

Uit eerste onderzoek blijkt dat het om brandstichting gaat. Het voertuig staat als gestolen geregistreerd. De bestelauto is getakeld voor verder onderzoek.

Vannacht troffen we op #LageOldersdijk #Almkerk een uitgebrande gestolen bestelauto aan. Heeft u tips? Laat het ons weten via 0900-8844 of Whatsapp 06-12207006 https://t.co/6cYbdRU2uO pic.twitter.com/uRGDZcI800