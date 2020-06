Politie neemt hennepgoederen in beslag in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • In een pand aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg heeft de politie dinsdag een volle vrachtwagen hennepgerelateerde goederen in beslag genomen.

Tevens is op die locatie contant geld in beslag genomen. De eigenaar mag zich later hierover verantwoorden.

Agenten hebben dinsdag een controledag op growshops gehouden in Breda en Wijk en Aalburg. Diverse hennepgerelateerde goederen en hennep zijn hierbij in beslag genomen.

Tuincentra

"De growshops, die zich ook wel eens als tuincentra profileren, hadden een assortiment met goederen ten behoeve van hennepkwekerijen. Dit zijn voornamelijk ventilatoren, groeimiddelen, vijverfolie en potgrond. Zij faciliteren hiermee de hennepkwekerij. De growshops spelen een centrale rol in de hennepketen en de criminele wereld, vandaar dat de politie door middel van zo’n controledag de goederen in beslag neemt", aldus de politie.

Er is niemand aangehouden. De gemeente Breda en Altena bekijken of ze bestuurlijke maatregelen kunnen treffen.