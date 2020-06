Ingehuurde agent en boa delen meer dan 40 bekeuringen uit in Altena

ALTENA • Politieagenten en boa’s hebben dinsdag tijdens de gezamenlijke actie Rent a Cop, Rent a Boa op verschillende locaties in Altena 41 bekeuringen uitgedeeld voor het overtreden van de maximale snelheid.

Daarnaast zijn er diverse meldingen opgepakt over overlast van hondenpoep, parkeerproblemen en het niet verlenen van voorrang. Er vond een aantal goede gesprekken plaats met inwoners.

Controles waren er in onder andere Sleeuwijk, Werkendam, Almkerk, Rijswijk en Oudendijk. Bij de controle op De Roef tussen Sleeuwijk en Woudrichem was ook burgemeester Egbert Lichtenberg aanwezig en was één van de melders uitgenodigd mee te kijken bij de controle.

De oproep aan inwoners in Altena om voor de actie te melden waar politie en boa’s ingezet moesten worden leverde in totaal 90 meldingen op.

Avonduren of weekend

Meldingen die dinsdag niet konden worden opgepakt, worden de komende weken meegenomen tijdens de surveillance van de politie en de boa’s. Sommige situaties lenen zich bijvoorbeeld beter om in de avonduren of het weekend te bezoeken.

Ook blijven politie en boa’s regelmatig surveilleren en controleren op de aangedragen locaties. Alle melders die via de website een melding hebben gedaan, krijgen een terugkoppeling wat er met hun melding is gedaan.

Groot succes

Lichtenberg beschrijft de actiedag als een 'groot succes'.

"Het draagt bij aan de zichtbaarheid van politie en boa’s in Altena en is een uitbreiding van de dienstbaarheid. Daarnaast wordt de drempel om te melden lager en draagt het op die manier bij aan het vergroten van de meldingsbereidheid. Inwoners weten wat er speelt in hun buurt en waar inzet van politie of boa wenselijk is. Wij willen inwoners blijven stimuleren om meldingen te maken."

Ruim de helft van de meldingen ging over verkeerssituaties als te hard rijden, parkeren of het niet toepassen van voorrang op zebrapaden.

Politieagent Nabil Bourgou: “Dit is een signaal voor ons als politie en de gemeente maar zeker ook voor alle inwoners en weggebruikers. Spreek elkaar waar mogelijk aan.”

Andere meldingen gingen onder andere over vernieling en vervuiling, hondenpoep, overhangend groen op de stoep en jeugdoverlast.

Herhalen

In het najaar herhalen de politie en de gemeente de actie, vertelt boa Djon Smetsers. “Blijf ook in de tussentijd bij ons of de politie melden waar inzet van politie of boa nodig is. Met elkaar houden we de samenleving leefbaar en veilig.”