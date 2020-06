Vrachtwagentje met 2000 liter drugsafval op Plein Werkendam

WERKENDAM • Op het Plein in Werkendam is maandag een vrachtwagentje aangetroffen met daarin vermoedelijk meer dan 2000 liter chemische middelen.

Volgens de politie gaat het om drugsafval.

Het voertuig zou al weken op het Plein staan, aldus de politie, die was uitgerukt voor een melding van stankoverlast.

"Levensgevaarlijk in de brandende zon. Waarom weten we dit niet eerder?", vraagt de politie zich op Twitter af.

