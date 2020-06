Veel vragen rondom mogelijke steekpartij in Genderen

GENDEREN • De politie heeft nog veel vragen over een mogelijke steekpartij zondagmorgen in Genderen.

Dat laat een politiewoordvoerder zondag desgevraagd weten.

Het slachtoffer zou zondagmorgen rond 10:10 aangetroffen zijn op een parkeerplaats in Drunen.

De man in Drunen had een steekwond aan zijn been en is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en hoe de man gewond raakte.

Kelderstraat

Zondag werd daarom uitgebreid onderzoek gedaan in de Kelderstraat in Genderen, want hier zou de man die in Drunen werd aangetroffen mogelijk gestoken zijn, aldus de woordvoerder van de politie.

Hij kan over de identiteit en de woonplaats van het slachtoffer geen mededelingen doen.

