Opnieuw inbraak in Sleeuwijks tankstation

SLEEUWIJK • In het Esso-tankstation in Sleeuwijk is zaterdag opnieuw ingebroken.

Hierbij is een hoop schade veroorzaakt, aldus de politie, die getuigen oproept om zich te melden.

In april was het tankstation aan het Transvaal ook al doelwit van inbrekers. Toen werd ene flinke partij tabakswaren buitgemaakt.