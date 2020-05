Geen gewonden bij grote brand in Genderen

GENDEREN • In de nacht van maandag op dinsdag heeft een grote brand gewoed aan de Meerhoek in Genderen. De brand woedde in een schuur (met landbouwvoertuigen) en twee naastgelegen woningen. De bewoners konden op tijd hun woning verlaten; er zijn geen gewonden.

De brand ontstond rond 04:10 uur. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Het nablussen zal nog enkele uren duren.





Het sein brand meester is gegeven voor de brand aan de #Meerhoek in #Genderen De brandweer is nog enkele uren bezig met nablussen. — Veiligheidsregio MWB (@VRMWB) May 26, 2020



De brand trof twee woonhuizen en een bedrijf in een woonwijk. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

In de straat brandde ook een auto volledig uit.





??Door een woningbrand zijn vanochtend vroeg delen van Genderen bedekt met roetdeeltjes. Deze roetdeeltjes zijn ongevaarlijk en kunnen gewoon afgespoeld worden. ?? Mogelijk komt er bruin water uit de kraan. Dit is eveneens ongevaarlijk, wel even de kraan goed doorspoelen??. pic.twitter.com/au3cGlaxBq — Gemeente Altena (@gemeentealtena) May 26, 2020