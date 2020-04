Jongens uit Waardhuizen en Almkerk na achtervolging in Sleeuwijk gepakt

SLEEUWIJK/WAARDHUIZEN/ALMKERK • Politieagenten hebben vrijdagnacht na een achtervolging een 17-jarige jongen uit Waardhuizen en zijn 16-jarige bijrijder uit Almkerk uiteindelijk op de Rijksstraatweg in Sleeuwijk aangehouden.

Het tweetal reed met veel te hoge snelheid in een auto met een zogenaamde landbouwstatus, aldus de politie.

Een surveillerende politieagent zag in de nacht van vrijdag op zaterdag kort voor middernacht het voertuig met ongeveer 100 kilometer per uur over de Woudrichemseweg in Almkerk rijden. Een auto met een dergelijke landbouwstatus mag maximaal 45 kilometer per uur rijden. De agent besloot de auto plus inzittenden te controleren.

Zwaailicht en sirene

Omdat de bestuurder niet reageerde op het stopteken, zette de agent eerst het zwaailicht en later ook de sirene aan. Ook dit zorgde er niet voor dat de bestuurder van de auto naar de kant van de weg ging.

Inmiddels reed hij met een snelheid van zo'n 80 kilometer per uur over de Uppelse Hoek. Daarna ging het met te hoge snelheid via De Omloop, de Bloemweg en de Veldweg richting De Tol en de Rijksstraatweg, in de richting van Sleeuwijk.

Klemrijden

Op de Rijksstraatweg heeft de politieagent de 17-jarige bestuurder van de auto, samen met een politieagent in een inmiddels tweede politieauto, kunnen klemrijden en aanhouden. Ook de bijrijder moest mee naar het bureau.

De auto is in beslag genomen, het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt vanwege te hard rijden en het negeren van het stopteken. Ook wordt hij bekeurd, omdat hij nergens richting aangaf.

Tot slot vragen de politiemensen het CBR om onderzoek te doen naar de rijvaardigheid van de verdachte. In de loop van de nacht zijn de twee jongens weer in vrijheid gesteld.