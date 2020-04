Dode vrouw (53) uit Nieuwendijk gevonden in rivier bij Alblasserdam

ALBLASSERDAM • In rivier De Noord bij Alblasserdam is zaterdagavond 18 april het dode lichaam gevonden van een 53-jarige vrouw uit Nieuwendijk.

De vrouw werd sinds vorige week al vermist. Haar auto werd eerder al aangetroffen nabij de Merwedebrug. In de afgelopen dagen werd er vergeefs met een helikopter, drones en sonar naar de vrouw gezocht.

Schippers werden opgeroepen alert te zijn, omdat de vrouw mogelijk in het water was gesprongen. De oproep werd via diverse kanalen duizenden keren gedeeld.

Zaterdagavond zag een passant iets in de rivier drijven ter hoogte van de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam. Al snel bleek het te gaan om een lichaam. De politie, KNRM, Rijkswaterstaat en de recherche kwamen ter plaatse.

De vrouw kwam in de afgelopen jaren diverse malen in het nieuws, vanwege de publicatie van haar boek over de zelfdoding van haar 24-jarige dochter. In eerdere interviews vertelde de vrouw over de grote impact van deze gebeurtenis. De vrouw deed diverse malen oproepen om te blijven spreken over suïcidaliteit. De politie heeft het onderzoek naar de doodsoorzaak inmiddels afgesloten en gaat uit van zelfdoding.